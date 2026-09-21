Las 5 imperdibles para empezar el día

Karla Villegas Gama

La actividad deportiva no baja de intensidad: México vuelve a la cancha, Europa ofrece grandes duelos y en Estados Unidos comienza la lucha por la postemporada. Estas son las cinco noticias que debes saber. La Nations League sigue su curso Reuters

El torneo de selecciones europeas disputará la Jornada 2 este 27, 28 y 29 de septiembre. Entre los partidos más destacados están Turquía-Italia, Bélgica-Francia y España-Croacia.

México frente a otro amistoso Imago7

Después de empatar con Colombia, el ‘Tri’ se medirá a Perú en Nueva Jersey este martes 28. La Selección Mexicana se ha enfrentado 28 veces a la ‘Bicolor’, con 13 victorias, seis empates y nueve derrotas. La última vez que ambos equipos se midieron fue en septiembre de 2022, con triunfo 1-0 para México.

Listos los playoffs de la MLB Reuters

Después de 162 partidos de temporada regular, quedaron definidos los 12 equipos que disputarán los playoffs. Por la Liga Americana estarán Tampa Bay Rays, Cleveland Guardians, Houston Astros, New York Yankees, Boston Red Sox y Chicago White Sox. Por la Liga Nacional clasificaron Milwaukee Brewers, Los Angeles Dodgers, Atlanta Braves, San Diego Padres, Chicago Cubs y Philadelphia Phillies. Los partidos de Wild Card se disputarán del martes 29 de septiembre al jueves 1 de octubre, mientras que las Series Divisionales arrancarán el sábado 3.

Regresa la Champions League femenina Reuters

La Jornada 2 de la fase de liga comienza este miércoles 30 y concluye el jueves 1 de octubre. Seis equipos buscarán mantener el paso perfecto después de ganar en su debut: Lyon, Barcelona, Benfica, Arsenal, Chelsea e Inter. Entre los partidos más atractivos de la fecha están Roma-Barcelona, Lyon-Chelsea y Manchester City-Real Madrid.

La NFL está que arde Reuters

La Semana 4 promete muchas emociones. Pittsburgh Steelers abrirá la jornada ante Cleveland Browns, en un duelo divisional de mucha tradición. Además, Indianapolis Colts y Washington Commanders se verán las caras en Londres, en el Tottenham Hotspur Stadium. En Texas habrá un choque entre Dallas Cowboys y Houston Texans; finalmente, Los Angeles Rams y Philadelphia Eagles protagonizarán un duelo de mucho poder en la Conferencia Nacional.