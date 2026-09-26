Las Series de Comodines de MLB ya tienen fechas y horarios

Redacción FOX Deportes

Las Series de Comodines de las Grandes Ligas tienen definidos a sus protagonistas, fechas y horarios para la postemporada.

La primera ronda se disputará a ganar dos de tres partidos en días consecutivos: el Juego 1 será el martes 29 de septiembre, el Juego 2 el miércoles 30 de septiembre y un eventual Juego 3 el jueves 1 de octubre. Todo el drama se vivirá en la sede del equipo mejor clasificado por el boleto a la Serie Divisional.

En la Liga Nacional, los Philadelphia Phillies (6) visitan a los Atlanta Braves (3) para el Juego 1 (mar. 29), Juego 2 (mié. 30) y el posible Juego 3 (jue. 1) a las 14:00 ET / 11:00 PT / 12:00 CDMX.

Por su parte, los Chicago Cubs (5) se miden a domicilio ante los San Diego Padres (4) en sus tres fechas programadas (mar. 29, mié. 30 y jue. 1) a las 22:00 ET / 19:00 PT / 20:00 CDMX.

En la Liga Americana, los Chicago White Sox (6) chocan ante los Houston Astros (3) en las jornadas del martes 29, miércoles 30 y jueves 1 de octubre a las 17:00 ET / 14:00 PT / 15:00 CDMX.

Yankees y Red Sox se medirán en la Serie de Comodines de la Liga Americana Los equipos con la rivalidad más encarnizada de MLB disputarán su pase a los playoffs

redacMientras tanto, los Boston Red Sox (5) reviven la gran rivalidad frente a los New York Yankees (4) en esas mismas fechas (mar. 29, mié. 30 y jue. 1) en el turno de las 20:00 ET / 17:00 PT / 18:00 CDMX.

La distribución horaria es fija para los dos primeros compromisos de la cartelera y asegura béisbol continuo a lo largo de cada jornada.

En caso de que alguna serie se resuelva en dos encuentros sin necesidad del Juego 3 el jueves 1 de octubre, los horarios de los duelos restantes se ajustarán en la televisión. Todo está listo para que arranque la fiesta de octubre en Las Mayores.