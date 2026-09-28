Los Bengals... otra vez dejaron ir el partido ante los Steelers

Hiram Marín

Se le puede llamar mala suerte o quizá sea un tema de actitud o definitivamente una cuestión mental, pero cuando los Cincinnati Bengals tienen la oportunidad de vencer a los Pittsburgh Steelers y la situación es crucial, lo más probable es que fallen y la derrota 30-27 lo dejó claro.

No tanto por lo cerrado, sino por el hecho de que tuvieron por lo menos el empate y la posibilidad de enviar el encuentro a tiempo extra, pero contrario a eso, la línea ofensiva colapsó, perdieron el balón y Pittsburgh se quedó con la victoria.

Hay que ser claros: el equipo de Mike McCarthy no brillo lo que se esperaba y ganó precisamente por ese error de Cincinnati. Aaron Rodgers ya no es el mismo de hace algunos años, aunque tuvo una buena tarde con 292 yardas, 3 pases de touchdown y una intercepción.

Joe Burrow por su parte, también tuvo 3 pases de anotación y 282 yardas, fue parte de una ofensiva agresiva de los Bengals, pero una vez más: quedarse en la orilla ante sus rivales divisionales ya parece una costumbre.

Aún con la derrota, es preciso mencionar que Cincinnati mostró destellos de lo que puede ser el resto de la temporada, mientras que por los Steelers, deberán trabajar extra y demostrar que la victoria no fue tan solo una manera de cubrir los serios errores cometidos.