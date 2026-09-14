Las 5 imperdibles para arrancar la semana

Karla Villegas Gama

El futbol de selecciones vuelve a escena y México inicia una nueva etapa con Rafael Márquez al frente del ‘Tri’. Estas son las cinco noticias que debes saber para arrancar la semana.

La UEFA vuelve a la acción con uno de sus principales torneos de selecciones. Las Ligas A, B y C reunirán a 16 equipos cada una, mientras que la D contará con seis. Del jueves 24 de septiembre al martes 6 de octubre se disputarán las primeras cuatro jornadas.

El nuevo técnico del ‘Tri’ debutará en el banquillo el sábado 26 de septiembre, cuando la Selección Mexicana se mida a Colombia en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland. Tres días más tarde enfrentará a Perú en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey.

El duelo entre Barcelona y Real Madrid en La Liga se disputará el 25 de octubre a las 4 p.m. del Este y 1 p.m. del Pacífico. ‘Blaugranas’ y ‘Merengues’ se han enfrentado 192 veces en el torneo, con 80 triunfos para Real Madrid y 77 para Barcelona.

El entrenador que llevó a la ‘Roja’ al título del Mundial 2026 renovó su contrato hasta 2032. Durante la conferencia de prensa en la que se oficializó la decisión, aseguró que “lo mejor está por llegar”. De la Fuente tomó las riendas de la Selección Española en 2022 y, además de la Copa del Mundo, conquistó la Eurocopa y la Nations League.

Seis equipos ya consiguieron su boleto a la postemporada. En la Liga Americana están Milwaukee Brewers, Tampa Bay Rays, New York Yankees y Boston Red Sox; en la Liga Nacional, Los Angeles Dodgers. El domingo 27 de septiembre concluye la campaña regular y, con ello, la oportunidad para que