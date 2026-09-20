Gran noticia para los Dodgers: Shohei Ohtani podría volver pronto

Redacción FOX Deportes

El regreso de Shohei Ohtani a la parte alta del orden al bat de Los Angeles Dodgers parece estar cada vez más cerca. Tras completar otro día favorable en su rutina de bateo, el estelar pelotero se mantiene firme en su camino para salir de la lista de lesionados. Dave Roberts, manager del equipo angelino, confirmó la alta probabilidad de verlo activo durante la próxima serie frente a los San Diego Padres.

La molestia en el bíceps derecho y la rodilla izquierda obligó a aumentar su descanso de quince días. La directiva confía en tenerlo de vuelta este miércoles, justo en el segundo juego de la serie como locales. Sin embargo, su retorno será exclusivo como bateador designado, manteniendo pausada su labor sobre la loma de los disparos.

Shohei Ohtani is running the bases today. pic.twitter.com/U4ZXl2YhOa — Fabian Ardaya (@FabianArdaya) September 19, 2026

Su proceso de recuperación dio un salto de calidad tras enfrentar los lanzamientos simulados de la máquina Trajekt. El propio estratega aseguró que el japonés se sintió bastante cómodo luego de tomar entre treinta y cuarenta turnos. Complementando el trabajo físico, el jugador también realizó corridas de bases mientras sus compañeros entrenaban.

El optimismo reina en la plantilla tras la holgada victoria de diez carreras a cuatro frente a San Francisco Giants. La afición angelina ya aguarda con ansias el choque del martes ante San Diego para reencontrarse con su estrella. El bat del fenómeno japonés promete encender la recta final de la temporada regular.