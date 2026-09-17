Sin Shohei Ohtani, los Dodgers amarraron su quinto título divisional

Redacción FOX Deportes

Los Angeles volvió a teñirse de fiesta al vencer 8-2 a los Cincinnati Reds. Con este triunfo, los Dodgers aseguraron su quinto título consecutivo de la División Oeste de la Liga Nacional. La ofensiva brilló gracias a Kyle Tucker, quien pegó home run y produjo tres carreras, junto a cuadrangulares de Miguel Rojas y producciones de Freddie Freeman, Max Muncy y Josué De Paula.

La hazaña cobra un valor aún más especial por las complejas circunstancias que rodeaban al equipo en el terreno. La superestrella japonesa Shohei Ohtani tuvo que ver la celebración desde la banca, marginado del line up tras ingresar a la lista de lesionados por molestias físicas. Sin la imponente presencia de su bateador designado titular, la alineación angelina tuvo que reinventarse y responder con contundencia en el momento exacto.

THE LOS ANGELES DODGERS ARE YOUR 2026 NL WEST CHAMPS! pic.twitter.com/qvVeTiCOab — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) September 17, 2026

Ante la ausencia del fenómeno japonés, la profundidad del plantel asumió la responsabilidad de dar la cara por el proyecto. Bateadores de experiencia y jugadores de rol enlazaron turnos de alta calidad para sostener a la ofensiva en los momentos más tensos de la jornada. Paralelamente, el pitcheo dictó cátedra desde la loma para silenciar los bates rivales y mantener el control del encuentro de principio a fin.

Al caer el último out de la tarde, el vestidor estalló en júbilo para dar inicio al ya tradicional baño de champán. Este quinto banderín divisional al hilo confirma la jerarquía de una organización construida para sobreponerse a cualquier adversidad. Con el billete a octubre garantizado, Los Angeles envía un mensaje contundente a toda la liga de cara a la postemporada.