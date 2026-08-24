Las 5 imperdibles para arrancar el día

Karla Villegas Gama

La semana llega con el cierre del mercado de fichajes en Europa y el anuncio del retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina. Estas son las cinco noticias que debes saber.

El capitán de la ‘Albiceleste’ anunció que dejará la selección nacional tras 21 años. Messi debutó a los 18 años y desde entonces ha disputado 207 partidos y anotado 125 goles. Además, conquistó el Mundial de Catar 2022, las ediciones 2021 y 2024 de la Copa América y la Finalissima 2022.

El delantero aterrizó este lunes 31 en el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat procedente de São Paulo. El brasileño firmará con Barcelona hasta 2028 y, a su llegada a la Ciudad Condal, aseguró estar muy contento de incorporarse al club y que su rodilla está en perfectas condiciones.

El francés se suma a las filas de los ‘Reds’ después de tres temporadas con PSG, en las que conquistó 13 trofeos, incluidas dos Champions League consecutivas. De acuerdo con Sky Sports, la operación ascendió a 140 millones de euros y Barcola firmará por cinco años.

El mexicano dejó Milan para jugar con Porto en calidad de préstamo durante la temporada 2026/27. El delantero no pudo brillar con los ‘Rossoneri’ tras sufrir una lesión en el tobillo que lo llevó al quirófano y ahora buscará recuperar el protagonismo que tuvo con Feyenoord.

Por primera vez en la historia del torneo, los cuatro semifinalistas son clubes de la Liga MX. Este miércoles 2 de septiembre, Toluca se medirá a León y América enfrentará a Monterrey. Los ganadores de ambos cruces disputarán la final el 6 de septiembre.