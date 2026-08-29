Santiago Giménez, muy cerca de fichar con el Porto

Hiram Marín

Aunque hace algunos días se mencionó reiteradamente que el delantero mexicano Santiago Giménez estaría a nada de llegar a la Lazio, este sábado el 'insider' Fabrizio Romano y otros reportes dieron a conocer que el destino del goleador no seguiría en Italia.

Romano publicó en sus redes oficiales que sería el Porto de Portugal el equipo interesado en los servicios del 'Chaquito', quien en Europa ha militado en el Feyenoord y en el Milan, equipo en el que lamentablemente las cosas no le funcionaron del todo bien.

??⚪️ FC Porto are closing in on deal to sign Santi Giménez from AC Milan. ?



Negotiations ongoing right now with Porto optimistic to get the agreement done for the striker.



Giménez wants Porto; he’s ready to travel whenever possible. ?? pic.twitter.com/d6azfZNhtV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2026

En dicho reporte, se menciona que "las negociaciones están en curso en estos momentos y en el Porto hay optimismo para concretar el acuerdo por el delantero. Giménez quiere ir al Porto y está listo para viajar en cuanto sea posible"

De concretarse las negociaciones, Giménez sería el séptimo mexicano en portar la camiseta albiazul del conjunto portugués, junto a: Héctor Herrera, Jesús 'Tecatito' Corona, Miguel Layún, Diego Reyes, Jorge Sánchez y Raúl Gudiño.