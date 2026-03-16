Redacción FOX Deportes
El deporte vuelve a besar el Oscar tras cuatro años de espera
Una historia deportiva vuelve a ganar una estatuilla en Hollywood
La espera ha terminado; cuatro años después, una historia deportiva llevada a la pantalla grande ha sido galardonada con la entrega de un Oscar.
La película F1, protagonizada por Brad Pitt y Javier Bardem, ha sido reconocida con el premio al mejor sonido, superando a otras largometrajes como ‘Sirat’ y ‘Los Pecadores’.
F1 narra la historia del regreso de un piloto veterano al máximo circuito deseando hacer historia bajo el cobijo de una nueva escudería.
El material se grabó durante la temporadas 2023 y 2024, teniendo presencia entre los mejores grandes premios del mundo, incluido el GP de México.
Fue en 2022 cuando una película de temática deportiva ganó un Oscar con la premiación a Will Smith como mejor actor en ‘El Método Williams’ en la que se relata la historia del padre de las afamadas tenistas Venus y Serena Williams.
A pesar de esta estatuilla, han pasado más de 20 años desde la última vez que una historia deportiva recibe el premio a mejor película. La última vez fue en2005 con Million Dollar Baby.
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