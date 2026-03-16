El deporte vuelve a besar el Oscar tras cuatro años de espera

Redacción FOX Deportes

La espera ha terminado; cuatro años después, una historia deportiva llevada a la pantalla grande ha sido galardonada con la entrega de un Oscar.

La película F1, protagonizada por Brad Pitt y Javier Bardem, ha sido reconocida con el premio al mejor sonido, superando a otras largometrajes como ‘Sirat’ y ‘Los Pecadores’.

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F1 narra la historia del regreso de un piloto veterano al máximo circuito deseando hacer historia bajo el cobijo de una nueva escudería.

El material se grabó durante la temporadas 2023 y 2024, teniendo presencia entre los mejores grandes premios del mundo, incluido el GP de México.

Brad Pitt se unió a la velocidad del Gran Premio de México

Fue en 2022 cuando una película de temática deportiva ganó un Oscar con la premiación a Will Smith como mejor actor en ‘El Método Williams’ en la que se relata la historia del padre de las afamadas tenistas Venus y Serena Williams.

A pesar de esta estatuilla, han pasado más de 20 años desde la última vez que una historia deportiva recibe el premio a mejor película. La última vez fue en2005 con Million Dollar Baby.