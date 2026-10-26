Khvicha Kvaratskhelia, operado con éxito

Héctor Cantú

El delantero del PSG, Khvicha Kvaratskhelia, fue operado con éxito de la lesión que sufrió en el partido de la tercera jornada de la Champions League 2026/27 ante el Barcelona.

Mediante un comunicado, el club francés anunció que la intervención quirúrgica en la que se trató una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, salió conforme a lo planeado.

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El georgiano, intervenido en Doha, ahora comenzará un largo proceso de rehabilitación que podría tener una duración de 6 a ocho meses.

Este procedimiento impidió que el goleador georgiano estuviera presente en la gala del Ballon d’Or donde entró en la lista final de 10 candidatos a ganar el trofeo que finalmente quedó en manos del inglés Harry Kane.

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Khvicha Kvaratskhelia llegó al PSG en 2025 y desde entonces ha incidido en 49 goles para el bicampeón de la Champions League con 29 tantos y 20 asistencias.