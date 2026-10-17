Duro golpe para PSG: Khvicha Kvaratskhelia se pierde el resto de la temporada

Oscar Sandoval

Los peores pronósticos se confirmaron para Khvicha Kvaratskhelia y Paris Saint-Germain. El club anunció que el georgiano sufrió una rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha durante el partido de Champions League ante Barcelona y se perderá el resto de la temporada.

La lesión representa un duro golpe para Luis Enrique, quien tendrá que modificar sus planes ofensivos ante la ausencia de uno de sus futbolistas más determinantes. PSG pierde desequilibrio, velocidad y capacidad de definición con la baja del ‘7’, una pieza importante en el funcionamiento del conjunto parisino.

‘Kvara’ compartió un mensaje en Instagram en el que reconoció lo difícil que ha sido asimilar la lesión. El atacante aseguró que “creía estar preparado para todo, pero para esto no” y se preguntó por qué le había sucedido a él.

El georgiano agradeció las muestras de apoyo y prometió hacer todo lo posible para “volver más fuerte”. Kvaratskhelia tendrá que pasar por el quirófano y comenzar un largo proceso de rehabilitación.