Khvicha Kvaratskhelia, el mejor jugador de la temporada en la Champions League

Oscar Sandoval

Khvicha Kvaratskhelia fue designado mejor jugador de la temporada 2025/2026 de la Champions League que puso punto final con la victoria de Paris Saint-Germain sobre Arsenal que significó el segundo título consecutivo de los parisinos.

✨🇬🇪 Khvicha Kvaratskhelia is the 2025/26 UEFA Champions League Player of the Season 🙌#UCL pic.twitter.com/vkfBtCMEP1 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 31, 2026

‘Kvara’ desempeñó un papel fundamental en la consecución del campeonato continental de PSG luego de anotar 10 goles y dar siete asistencias en los 16 partidos en los que participó, números que terminaron pesando para el Grupo de Observadores Técnicos de la UEFA.

Kvaratskhelia llegó a la parte decisiva del torneo ‘on fire’, marcó ante Monaco, Chelsea y Liverpool, pero su mejor actuación fue en las semifinales de ida contra Bayern Munich en un partido que inclinó a favor de PSG con un doblete.

El georgiano fue fundamental en la final contra Arsenal después de que un desborde suyo sobre Christian Mosquera terminará en un penal que convirtió Ousmane Dembélé para empatar el partido en Budapest, salió de cambio, pero ya había hecho lo suficiente para ser el mejor jugador de la Champions League en esta temporada.