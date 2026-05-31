Paris Saint-Germain se sumó a la lista de bicampeones de la Champions League

Oscar Sandoval

París Saint-Germain reservó un lugar en una lista privilegiada en la historia de la Champions League luego de su victoria ante Arsenal en Estambul, se convirtió en el sexto club con dos títulos continentales en su palmarés y mira a los ojos a Juventus y Chelsea. Paris Saint-Germain levantó la segunda Champions League de su historia

PSG levantó su segunda ‘Orejona’ de manera consecutiva e igualó a Real Madrid que era el único en lograr la hazaña en la era moderna de la Liga de Campeones, una gesta que lo confirma como el monarca de Europa y un club que en dos temporadas igualó a equipos grandes e históricos del torneo.

El conjunto parisino se colocó en el mismo escalón y le puede sostener la mirada a los ojos a Nottingham Forest, Porto, Benfica, Juventus y Chelsea quienes presumen en sus vitrinas dos trofeos de la Champions, pero el bicampeon quiere más.

El siguiente objetivo de PSG en la Champions es darle alcance a Ajax, Inter y Manchester United quienes han levantado el trofeo en tres ocasiones para cumplir su sueño y estar entre los mejores clubes de Europa.