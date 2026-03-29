Publicación: viernes 10 de abril de 2026

Redacción FOX Deportes

Endrick ha quedado a deber en el Olympique de Lyon

El técnico de 'Les Gones' habló del rendimiento del brasileño.

Endrick arrancó su paso con el Olympique de Lyon de forma espectacular, pero poco a poco se ha ido diluyendo y su técnico, Paulo Fonseca, lo sabe.

El entrenador habló después del empate sin goles ante el Angers, en el que el delantero disputó 74 minutos y solo tuvo un disparo a puerta.

“No estoy satisfecho con el partido de Endrick. No estoy aquí para destruirlo, pero tiene la obligación de hacer más (…) necesita dar más de sí y estar más disponible”.

Endrick vuelve a brillar y le da el empate a Lyon en España

Endrick logró el tanto del empate 1-1 ante el Celta de Vigo. El equipo español se había puesto arriba en el tanteador con el gol de Javi Rueda
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Fonseca también reconoció que el jugador “estaba cansado” luego de haber viajado a Brasil para participar con la selección nacional en los amistosos contra Francia y Croacia.

Endrick llegó al Lyon en el mercado de invierno en calidad de cedido por el Real Madrid. Desde entonces, ha disputado 15 encuentros, ha marcado seis goles y ha dado cinco asistencias.

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