Endrick brilla y pone de cabeza al PSG

Héctor Cantú

La Ligue 1 necesitaba un resultado sorpresivo para ponerse al rojo vivo y este ha venido del choque entre el Lyon y el PSG, equipo que se mantiene como líder de la competición.

Bastaron 20 minutos de un Endrick absolutamente enchufado para que el PSG fuera superado sobre la cancha y quedara en una posición vulnerable con rumbo al final de la temporada.

El exdelantero del Real Madrid fue el encargado de marcar el primer tanto del partido para encaminar la victoria del Lyon.

El equipo de la capital francesa no se había repuesto del primer golpe, cuando recibió el segundo mazazo. Esta vez, Endrick sirvió para que Afonso Moreira marcara el segundo tanto del encuentro y pusiera los puntos en la bolsa del equipo visitante.

Ante la mirada atónita de Luis Enrique, el PSG pudo recortar distancias desde el manchón penal, pero Goncalo Ramos falló dl disparo con una ejecución muy lejana a la efectividad.

En los minutos finales, Luis Enrique ajustó su plantilla con la incursión del georgiano Khvicha Kvaratskhelia, quien marcó en el descuento para acercar al equipo de la capital francesa.

La derrota, aunque mantiene al PSG en el liderato de la competición francesa, lo deja a solo un punto del Lens, su más cercano perseguir en la batalla por el título.

El PSG vovlerá a la actividad el próximo miércoles para medir fuerzas ante el Nantes, un duelo en el que están obligados a sumar tres puntos para afianzarse en el liderato de la competición.