PSG no perdona y sigue su camino hacia el bicampeonato

Karla Villegas Gama

El Paris Saint-Germain dio un paso firme rumbo al bicampeonato. El equipo de Luis Enrique venció 2-0 al Liverpool y selló su pase a las semifinales de la Champions League, donde se enfrentará al ganador del cruce entre Bayern Munich y Real Madrid.

Lejos de sufrir, el PSG arrancó con intensidad y generó las primeras oportunidades del partido. Warren Zaïre-Emery, Khvicha Kvaratskhelia y Ousmane Dembélé pusieron a prueba a la defensa inglesa, aunque la falta de contundencia mantuvo con vida a los ‘Reds’.

Liverpool respondió al minuto 16 con un intento de Ryan Gravenberch que Matvei Safonov consiguió rechazar. Más tarde, al 31’, Virgil van Dijk tuvo la más clara del primer tiempo con un remate a quemarropa, pero Marquinhos apareció sobre la línea para salvar al conjunto parisino.

PSG LEAD AT ANFIELD 🇫🇷



Ousmane Dembele beautifully curls in from the edge of the area to put the away side 3-0 up in the tie 🔥 pic.twitter.com/p0WDCe3bEA — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 14, 2026

Para el complemento, Arne Slot movió sus piezas y le dio entrada a Cody Gakpo en busca de mayor profundidad. El neerlandés, junto con Mohamed Salah y Florian Wirtz, logró generar momentos de peligro, pero sin la precisión necesaria para cambiar el rumbo del partido.

El PSG, en cambio, mantuvo la calma y terminó encontrando el gol que rompió el equilibrio. Al minuto 72, Bradley Barcola inició la jugada, Kvaratskhelia apareció por el centro y asistió a Dembélé, quien definió de zurda para vencer a Giorgi Mamardashvili.

Con el marcador a su favor, los parisinos manejaron el cierre sin sobresaltos ante un Liverpool que no encontró respuestas. Ya en el agregado (90+1’), Dembélé volvió a aparecer tras otro pase de Barcola para firmar su doblete y sentenciar el 2-0 definitivo.

PSG está en semifinales y sigue demostrando que es uno de los candidatos más sólidos para levantar el trofeo.