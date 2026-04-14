Real Madrid no remonta en Alemania, pero eliminar al Bayern Munich apunta al título

Karla Villegas Gama

El Real Madrid llega a la vuelta de los cuartos de final de la Champions League con una deuda histórica clara: nunca ha remontado una eliminatoria en Alemania.

En sus 13 visitas al Bayern Munich en fases de eliminación directa, el conjunto blanco tiene un récord desfavorable: 3 victorias, 2 empates y 8 derrotas.

En ese historial, solo en una ocasión el Real Madrid llegó a Alemania con el marcador en contra: en las semifinales de la temporada 2000/01, cuando cayó 0-1 en el Santiago Bernabéu y luego fue superado 2-0 en Múnich. Un antecedente similar se dio en la campaña 1975/76, donde, tras empatar en España, terminó cediendo la eliminatoria en territorio alemán.

Cabe señalar que ambos cruces en los que el Bayern Munich salió airoso terminaron con el conjunto bávaro levantando el título.

Eso sí, si de campeonatos hablamos, el Real Madrid marca la diferencia: seis de sus 15 Champions Leagues llegaron tras eliminar a los teutones:

Semifinales 1999/00: Ganó 2-0 en la ida; perdió 2-1 en la vuelta (global 3-1).

Cuartos de final 2001/02: Cayó 2-1 de visita; remontó 2-0 en casa (global 3-1).

Semifinales 2013/14: Ganó 1-0 en España; goleó 4-0 en Alemania (global 5-0).

Cuartos de final 2016/17: Se impuso 1-2 en el Allianz Arena; ganó 4-2 en tiempos extra en casa (global 6-3).

Semifinales 2017/18: Ganó 1-2 de visita; empató 2-2 en el Bernabéu (global 4-3).

Semifinales 2023/24: Igualó 2-2 en Alemania; ganó 2-1 en España (global 4-3).

Si bien ganar en el Allianz Arena nunca ha sido sencillo, el incentivo es claro: cuando el Real Madrid ha eliminado al Bayern Munich, el Real Madrid terminó siendo campeón en seis ocasiones.

Los ‘Merengues’ no solo enfrenta a uno de sus rivales más complejos en Europa, sino también a una de las pocas barreras históricas que aún no ha logrado romper.