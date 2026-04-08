Paris Saint-Germain lanzado por el bicampeonato de la Champions League

Oscar Sandoval

Paris Saint-Germain pasó por encima de Liverpool al que venció 2-0 para tomar ventaja en los cuartos de final de la Champions League, recuperó su mejor versión en el momento ideal de la temporada y se convirtió en uno de los candidatos para levantar la ‘Orejona’.

✅ A two goal lead to take to Anfield!



🔴 WE ARE PARIS 🔵 #PSGLIV #UCL pic.twitter.com/XXRK7xGwjc — Paris Saint-Germain (@PSG_English) April 8, 2026

PSG defiende el título de la Liga de Campeones y no solo eso, volvió a la lista de favoritos luego de conseguir su tercera victoria en fila, está a 90 minutos de eliminar a otro equipo inglés tras dejar a Chelsea en octavos y a Liverpool por segunda campaña consecutiva.

El conjunto parisino no le dio opciones a los ‘Reds’, comenzó a presionar y circular el balón, en minutos tomó el control y rápido abrió el marcador con un disparo de Desiré Doué desde la esquina del área a los 11 minutos.

La losa fue pesada para los visitantes que intentaron entrar en el ida y vuelta, sin embargo, el empuje de los parisinos se los llevó por delante y Giorgi Mamardashvili tuvo que aparecer para evitar el segundo de Doué antes del descanso.

Los ‘Reds’ no dispararon a la portería en los primeros 45 minutos, los locales tomaron el control del complemento y Ousmane Dembélé falló un gol cantado en los primeros minutos de la segunda mitad, pero fue cuestión de tiempo para sentenciar el partido.

Khvicha Kvaratskhelia terminó con su sequía ante Liverpool a los 65 minutos y anotó por cuarto partido consecutivo para amarrar la victoria de PSG que va camino a semifinales del torneo continental por tercera temporada consecutiva.