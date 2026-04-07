Khvicha Kvaratskhelia quiere sacarse la espina contra Liverpool en la Champions League

Oscar Sandoval

Paris Saint-Germain cuenta con un ataque de lujo que en las últimas temporadas al mando de Luis Enrique explotó, uno de los jugadores más desequilibrantes del equipo es Khvicha Kvaratskhelia quien llega a la eliminatoria contra Liverpool en racha goleadora. See you tomorrow at the Parc! 🔥❤️💙#WeAreParis #UCL pic.twitter.com/bjKfxqWuod — Paris Saint-Germain (@PSG_English) April 7, 2026

Kvaratskhelia tiene vigente una racha de cuatro partidos sin marcar ante los ‘Reds’ y buscará terminar con ella en la ida de cuartos de final de la Champions League, acumula 319 minutos en blanco, pero la cita en el Parque de los Príncipes le llega en su mejor momento en el torneo.

El georgiano tiene tres partidos marcando en la Liga de Campeones y desde que los parisinos entraron a la etapa de eliminación directa dio un paso al frente, anotó en la vuelta del playoff ante Monaco para después hacerlo ante Chelsea en los dos compromisos octavos de final, en la ida con un doblete en 28 minutos.

‘Kvara’ registra cuatro goles en los últimos tres partidos del torneo y será la principal amenaza de PSG en su tercera visita a Anfield.