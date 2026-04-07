Luis Enrique sabe que el duelo de ida ante Liverpool es clave

EFE

El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, rechazó la condición de favorito de su equipo en los cuartos de final de la Champions League contra el Liverpool y aclaró que el duelo de ida de este martes en el Parque de los Príncipes "será clave".

Luis Enrique aseguró en la rueda de prensa previa al duelo de ida:

"Hemos conseguido que el equipo se instale de forma duradera a estas alturas de la competición. Nuestro objetivo es desplegar un futbol atractivo. Cuando tienes una manera de jugar, con futbolistas increíbles, es fácil para mí y difícil para los jugadores (...) Tenemos una manera de jugar, con ella podemos ganar o perder. Pero cuando tienes a los aficionados que apoyan a un equipo con este futbol, siempre es más fácil. El partido en el Parque de los Príncipes será calve".

Luis Enrique espera una eliminatoria de goles en la Champions League

"Llegados a este punto, como nos hemos acostumbrado, tenemos que mostrar que estamos a la altura, y más contra el Liverpool", dijo.

Luis Enrique recordó el duelo de ida del año pasado en octavos de final contra los 'Reds', cuando acabaron derrotados pese a la multitud de oportunidades que crearon.

"Fue un partido de alto nivel y me parece increíble que perdiéramos ese partido. Firmaría jugar a ese nivel mañana, pero con otro resultado".

Entonces, el Liverpool comparecía como favorito, un puesto que ahora Luis Enrique no quiere para los suyos.

"En mi opinión no es importante que se te designe como favorito. En este tipo de partidos es imposible tener un favorito. No creo que nosotros seamos favoritos. El año pasado todo el mundo decía que era el Liverpool y al final se clasificó el PSG".