Redacción FOX Deportes
El regreso de Ousmane Dembélé es incierto
Luis Enrique habló de la lesión del delantero.
La Fecha FIFA no fue suficiente para que Ousmane Dembélé se recuperara de su lesión en la pantorrilla y su regreso a las canchas se desconoce.
Luis Enrique señaló en conferencia de prensa que no sabe cuándo podrá contar de nuevo con el delantero y todo indica que será una ausencia prolongada:
“Creo que hoy podría empezar a entrenar, aunque sea una pequeña parte de la sesión, pero nada más. En este caso, creo que debemos estar atentos, y cuando vea cómo se siente en los entrenamientos y en las próximas semanas, será el momento de ver a Ousmane de vuelta en el campo.”
El ganador del Ballon d’Or abandonó el partido ante Bayern Munich, de la Jornada 4 de la Champions League, al minuto 25 por molestias en la pierna. Desde entonces no ha vuelto a tener actividad.
