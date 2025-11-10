El regreso de Ousmane Dembélé es incierto

Redacción FOX Deportes

La Fecha FIFA no fue suficiente para que Ousmane Dembélé se recuperara de su lesión en la pantorrilla y su regreso a las canchas se desconoce.

Luis Enrique señaló en conferencia de prensa que no sabe cuándo podrá contar de nuevo con el delantero y todo indica que será una ausencia prolongada:

“Creo que hoy podría empezar a entrenar, aunque sea una pequeña parte de la sesión, pero nada más. En este caso, creo que debemos estar atentos, y cuando vea cómo se siente en los entrenamientos y en las próximas semanas, será el momento de ver a Ousmane de vuelta en el campo.”

El ganador del Ballon d’Or abandonó el partido ante Bayern Munich, de la Jornada 4 de la Champions League, al minuto 25 por molestias en la pierna. Desde entonces no ha vuelto a tener actividad.