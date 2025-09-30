Publicación: miércoles 1 de octubre de 2025

Luis Enrique coloca a Barcelona entre los candidatos a la Champions League

Luis Enrique aseguró que Barcelona juega de "maravilla" y tiene un nivel "altísimo"

Pese a haber derrotado a domicilio 2-1 a Barcelona en la segunda jornada de la Champions League, el técnico de Paris Saint-Germain, Luis Enrique, consideró al conjunto azulgrana "un candidato claro" para ganar la máxima competición continental.

Paris Saint-Germain, el visitante más incómodo del Barcelona

Los parisinos quedaron abajo en el marcador al minuto 18, pero no se dejaron caer.
Todas las líneas apoyaban en la defensa.
Poco a poco PSG tomó protagonismo.
Al 38, Senny Mayulu superó a Wojciech Szczesny.
El delantero superó a la defensa 'Blaugrana' y consiguió el empate.
Achraf Hakimi salvó a su equipo en la línea.
Al 90', Gonçalo Ramos consiguió el 1-2 definitivo.
PSG selló su tercer triunfo consecutivo en la casa del Barcelona, algo que ningún club había conseguido.

"En ningún caso (están lejos del PSG, actual campeón de Europa) por un resultado. Para mí el Barça está claramente entre los candidatos a ganar la Champions. Ellos juegan de maravilla, tienen un nivel altísimo y esto solo es el inicio de la competición", afirmó el estratega.

Luis Enrique destacó el gran espectáculo que ofrecieron ambas escuadras: "Hoy se ha visto un partido excelente. Cuando ves jugar a dos equipos que no dan patadas e intentan hacerse daño con el balón el uno al otro, es una maravilla".

Y agradeció al club catalán y a su presidente, Joan Laporta, "el bonito detalle de subastar las camisetas que sus jugadores han llevado hoy para recaudar fondos para la Fundación Xana", que lleva el nombre de su hija fallecida de un osteosarcoma hace seis años y medio.

