Luis Enrique coloca a Barcelona entre los candidatos a la Champions League

Redacción FOX Deportes

Pese a haber derrotado a domicilio 2-1 a Barcelona en la segunda jornada de la Champions League, el técnico de Paris Saint-Germain, Luis Enrique, consideró al conjunto azulgrana "un candidato claro" para ganar la máxima competición continental. Paris Saint-Germain, el visitante más incómodo del Barcelona

"En ningún caso (están lejos del PSG, actual campeón de Europa) por un resultado. Para mí el Barça está claramente entre los candidatos a ganar la Champions. Ellos juegan de maravilla, tienen un nivel altísimo y esto solo es el inicio de la competición", afirmó el estratega.

Luis Enrique destacó el gran espectáculo que ofrecieron ambas escuadras: "Hoy se ha visto un partido excelente. Cuando ves jugar a dos equipos que no dan patadas e intentan hacerse daño con el balón el uno al otro, es una maravilla".

Y agradeció al club catalán y a su presidente, Joan Laporta, "el bonito detalle de subastar las camisetas que sus jugadores han llevado hoy para recaudar fondos para la Fundación Xana", que lleva el nombre de su hija fallecida de un osteosarcoma hace seis años y medio.