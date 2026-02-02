El Lens, a la defensa de Allan Saint-Maximin

Héctor Cantú

El club francés Lens, ha condenado de manera tajante, las muestras de rencor y los insultos que se han difundido a tra´ves de redes sociales hacia su nuevo refuerzo, Allan Saint-Maximin.

El delantero francés salió por la puerta de atrás del club América, luego de asegurar que problemas familiares le habían llevado a dejar al equipo de la Liga MX.

Sin embargo, horas después se confirmó la llegada del goleador al equipo de Lens, situación que habría generado una avalancha de críticas e insultos, algunos con tono racial.

Ante esta situación el Lens ha tenido que borrar la sección de comentarios en algunos de sus posteos, según explicó el club galo en un comunicado de prensa.

Allan Saint-Maximin marcó un gol 'mágico' contra Pachuca

“El Racing Club de Lens expresa su indignación y condena con la mayor firmeza la avalancha de comentarios de odio e insultos racistas dirigidos a su nuevo jugador, Allan Saint-Maximin, en redes sociales. Como medida responsable, el club se ha visto obligado a desactivar la sección de comentarios de algunas de sus publicaciones y seguirá tomando todas las medidas necesarias para garantizar que sus redes sociales sigan siendo espacios seguros y respetuosos para la expresión”, escribió el club en el mensaje.

Allan Saint Maximin ha entrado en la convocatoria de su nuevo equipo para disputar el partido de la Copa de Francia ante el ESTAC Troyes el día de mañana.