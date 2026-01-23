Raphael Veiga, cerca de ser el último refuerzo del América

Redacción FOX Deportes

Raphael Veiga, mediocampista brasileño de 30 años y figura del Palmeiras, está muy cerca de convertirse en nuevo refuerzo del América para el Clausura 2026.

El portal Lance de Brasil, reportó que ambas directivas llegaron a un acuerdo verbal para que Veiga llegue en calidad de préstamo con compra obligada al finalizar el periodo de cesión, una fórmula que facilitaría su incorporación al plantel.

El acuerdo entre América y Palmeiras aún no se ha hecho oficial, pero los avances indican que las partes esperan cerrar los detalles en los próximos días antes de anunciarlo públicamente. Veiga, quien ha mostrado interés en la oferta y estaría dispuesto a enfrentar el reto en México, viajaría a la Ciudad de México para realizar exámenes médicos y firmar contrato una vez que se libere una plaza de extranjero.

El cuadro azulcrema trabaja en la salida de un jugador no formado en México para cumplir con el reglamento de la Liga MX.

La llegada de Veiga responde a la necesidad del América de fortalecer su creatividad y generación ofensiva, aspectos que han sido mencionados como prioridades por el cuerpo técnico encabezado por André Jardine en este mercado invernal.

O FIM ESTÁ PRÓXIMO! 😥



Parece que a história entre o Palmeiras e Raphael Veiga está chegando ao fim. O clube paulista deve receber uma oferta do América, do México, nos próximos dias, e a negociação pode ser concretizada com um desfecho que leve à saída do ídolo. 🟢⚪



Vai… pic.twitter.com/FCuKOybCEN — Lance! (@lancenet) January 21, 2026

En Brasil, el mediocampista ha sido una pieza clave del Palmeiras y su posible incorporación al futbol mexicano ha generado expectativa entre la afición americanista.

Aunque la negociación por Veiga está avanzada y varios medios han informado sobre el acuerdo verbal bajo cláusula de compra obligatoria, no existe aún una confirmación oficial de ningún club sobre la transferencia.

El fichaje se cerraría formalmente una vez que se solucionen los aspectos administrativos pendientes, como la liberación de una plaza de extranjero para poder registrar al brasileño con el América.