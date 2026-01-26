Dro Fernández ya firmó con el PSG

Héctor Cantú

Dro Fernández se ha convertido oficialmente en jugador del PSG luego de tomar la decisión, unilateral, de no continuar en el Barcelona.

La presidencia del club culé se mostró molesta por la decisión del juvenil de la Masía. Incluso, Hansi Flick, quien apostó en varias ocasiones por él, se mostró contrariado por no querer continuar defendiendo los colores blaugranas.

Ahora, Dro Fernández ha superado las pruebas médicas necesarias y ha firmado el contrato que le convierte en nuevo futbolista del PSG, mientras en Barcelona lamentan de manera considerable la decisión.

De acuerdo a Joan Laporta, presidente del Barcelona, Dro había hecho un compromiso de firmar su extensión con el Barcelona al iniciar el 2026.

Esa firma nunca se plasmó y finalmente se dejó seducir por el proyecto del París Saint Germain, bajo la tutela de Luis Enrique, quien sabe perfectamente cómo llevar a los jóvenes con alta proyección.