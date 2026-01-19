Barcelona perdió ante la Real Sociedad y le abrió la puerta de La Liga a Real Madrid

Oscar Sandoval

La Real Sociedad le dio un giro a La Liga luego de vencer 2-1 a Barcelona que perdió la ventaja sobre Real Madrid, la diferencia entre el conjunto azulgrana que está en la cima y los ‘Merengues’ es de un punto y a partir de ahora comienza una pelea por el liderato.

La Real confirmó su buen momento y su escalada con miras a la zona europea tras superar a Barcelona en un duelo que no estuvo alejado de la polémica. El VAR le anuló dos goles a los visitantes, uno por milímetros y dejó con vida a los ‘Txuri Urdin’ que fueron efectivos.

El cuadro catalán fue mejor en la primera mitad, pero su vocación lo llevó a dejar espacios en zona defensiva y Mikel Oyarzabal le ganó la espalda a Jules Koundé en el área para adelantar a los locales al 32.

Lo dimos todo sobre el campo. Orgullo de equipo. pic.twitter.com/1C3J4lgmjY — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 18, 2026

Dani Olmo reventó el travesaño en dos ocasiones al inicio del complemento y los ‘Blaugrana’ fueron acumulando ocasiones de peligro hasta que Marcus Rashford marcó el empate a los 70 minutos con un remate de cabeza tras un centro cruzado desde la banda derecha, pero el gusto duró poco.

Los locales sacaron desde el centro del campo y mandaron la pelota al área con un trazo largo, Joan García atajó un cabezazo de Carlos Soler, pero dejó el balón suelto y Goncalo Guedes lo mandó a las redes al 71.

Como era de esperarse, Barcelona intentó salvar la racha sin perder con el empate, pero terminó cayendo y dándole otra oportunidad a Real Madrid de pelear por el campeonato.