Raphinha no viajó con Barcelona para el duelo contra Real Sociedad

Oscar Sandoval

Raphinha se perderá el partido entre Barcelona y la Real Sociedad por un golpe en la pierna derecha, su baja es “por precaución”, así lo informó el conjunto azulgrana a través de un comunicado en sus redes sociales.

𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗠𝗘́𝗗𝗜𝗖𝗢



El jugador del primer equipo Raphinha es baja para el partido contra la Real Sociedad por precaución, a causa de un golpe en el muslo derecho. pic.twitter.com/QvqHY4BhSz — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 18, 2026

El brasileño quedó fuera de la convocatoria de Hans Flick quien recupera a Frenkie de Jong, el mediocampista se perdió por sanción la eliminatoria de la Copa del Rey ante Racing de Santander, pero podría regresar al cuadro titular en Anoeta.

Los lesionados como Andreas Christensen y Gavi tampoco aparecen en la lista de convocados, ambos trabajan en su rehabilitación y la baja del danés le abre la puerta João Cancelo quien podría volver a La Liga como titular.

Se espera que Raphinha pueda ser parte del viaje de Barcelona rumbo a la República Checa para el duelo de la Champions League del próximo miércoles ante Slavia Praga.