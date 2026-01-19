Oscar Sandoval
Raphinha no viajó con Barcelona para el duelo contra Real Sociedad
Raphinha causó baja "por precaución"
Raphinha se perderá el partido entre Barcelona y la Real Sociedad por un golpe en la pierna derecha, su baja es “por precaución”, así lo informó el conjunto azulgrana a través de un comunicado en sus redes sociales.
El brasileño quedó fuera de la convocatoria de Hans Flick quien recupera a Frenkie de Jong, el mediocampista se perdió por sanción la eliminatoria de la Copa del Rey ante Racing de Santander, pero podría regresar al cuadro titular en Anoeta.
Los lesionados como Andreas Christensen y Gavi tampoco aparecen en la lista de convocados, ambos trabajan en su rehabilitación y la baja del danés le abre la puerta João Cancelo quien podría volver a La Liga como titular.
Se espera que Raphinha pueda ser parte del viaje de Barcelona rumbo a la República Checa para el duelo de la Champions League del próximo miércoles ante Slavia Praga.
