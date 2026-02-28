Reuters
Bradley Barcola estará ausente durante varias semanas
El jugador del PSG terminó lesionado en el partido de octavos de la Champions League.
El delantero del Paris Saint-Germain Bradley Barcola estará varias semanas de baja tras sufrir un esguince grave de ligamentos en el tobillo derecho durante el partido de la Champions League el martes contra el Chelsea en Londres, informó el miércoles el club, por lo que será baja para los amistosos de Francia de este mes.
Barcola fue sustituido en el minuto 59 por Desire Doue en la goleada 3-0 del PSG al Chelsea, que le dio una victoria global por 8-2 en los octavos de final, tras haber marcado el segundo gol de la noche.
WHAT A START FOR PSG IN LONDON 🔥— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) March 17, 2026
Goals from Khvicha Kvaratskhelia and a beauty from Bradley Barcola extends the French side's lead to 7-2 on aggregate 🇫🇷 pic.twitter.com/PO9EgZGxW9
El PSG se enfrentará en cuartos de final al ganador de la serie que el miércoles definen Liverpool y Galatasaray, y el partido de ida se disputará el 7 u 8 de abril.
La lesión también dejará al jugador de 23 años fuera de los partidos amistosos de Francia contra Brasil y Colombia la próxima semana como preparación para el Mundial que se jugará a mediados de año.
The medical update after #CHEPSG. 📌@Aspetar— Paris Saint-Germain (@PSG_English) March 18, 2026
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