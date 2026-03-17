Anfield ya no da miedo en la Champions League y Galatasaray quiere comprobarlo

Oscar Sandoval

Anfield es uno de los estadios con un ambiente y una mística diferente, la afición suele dejarse el alma por un equipo que ‘Nunca Caminará Solo’ y son varias las remontadas históricas de Liverpool como local, sin embargo, los últimos resultados en casa confirman que ha perdido peso.

La Champions League es un torneo que se vive diferente en Anfield, el conjunto de Liverpool es uno de los equipos que más veces ha levantado el título continental y sus seguidores son conscientes de que pertenecen a un grupo selecto en Europa y cada partido se hacen sentir.

El templo de los ‘Reds’ ha dejado de pesar en las últimas eliminatorias del equipo inglés que solo ha superado dos de los últimos seis enfrenamientos, una pesadilla que comenzó con Atlético de Madrid en la temporada 2019/20 y que continuaron Inter, Real Madrid y Paris Saint-Germain.

Liverpool tiene la oportunidad de reivindicarse ante Galatasaray que ya lo venció dos veces esta campaña en la Liga de Campeones, pero que ante rivales ingleses tiene las estadísticas en contra luego de lograr una victoria en sus últimas 12 visitas.