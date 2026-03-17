Paris Saint-Germain vuelve a golear al Chelsea, ahora a domicilio

Karla Villegas Gama

Paris Saint-Germain no tuvo ningún problema para asegurar su pase a cuartos de final de la Champions League y se impuso 0-3 al Chelsea en Stamford Bridge.

Los campeones defensores salieron a la cancha con potencia, buscando abrir el marcador en los primeros minutos y lo consiguió. Khvicha Kvaratskhelia recibió el esférico de Matvei Safonov, superó la marca de Mamadou Sarr y con un zurdazo implacable puso el 0-1.

Los ‘Blues’ estaban desconcertados y los parisinos aprovecharon la situación con transiciones veloces y balones largos que resultaron en el segundo tanto por conducto de Bradley Barcola al 14’. El delantero recibió la pelota en los linderos del área y, sin dudarlo, sacó un disparo potente, imposible para Robert Sánchez.

WHAT A START FOR PSG IN LONDON 🔥



Goals from Khvicha Kvaratskhelia and a beauty from Bradley Barcola extends the French side's lead to 7-2 on aggregate 🇫🇷 pic.twitter.com/PO9EgZGxW9 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) March 17, 2026

PSG quería más y Kvaratskhelia parecía conseguir su doblete al 32’, pero el abanderado marcó un fuera de juego de Warren Zaïre-Emery.

En el complemento los locales espabilaron y comenzaron a mostrar más orden e ímpetu, sobre todo en el último tercio de la cancha.

Al 56’ Safonov salió erróneamente, le regaló la pelota a João Pedro, pero el brasileño no pudo capitalizar y mandó el esférico afuera.

Nous menons de deux buts à la pause ! 💪#UCL (0-2) pic.twitter.com/bPeP0K3F3B — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 17, 2026

Cole Palmer apareció cinco minutos más tarde para probar de larga distancia al portero, pero el marcador no se movió.

En cambio, en el contragolpe, Kvaratskhelia centró para Achraf Hakimi, que no pudo retener la redonda; sin embargo, Senny Mayulu estaba detrás del marroquí y disparó de larga distancia para sentenciar el duelo al 62’.

The #UCL holders are cruising against Chelsea 🏆



Senny Mayulu bags PSG's third with a brilliant finish, and the away side are now 8-2 up on aggregate ⚽️ pic.twitter.com/qVFRi3yKPn — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) March 17, 2026

Chelsea intentó acortar la distancia por conducto de Alejandro Garnacho y Pedro Neto, peor ninguno de los dos metió en aprietos al rival.

El PSG selló su boleto a los cuartos de final con global de 8-2 y se medirá al Galatasary o al Liverpool.