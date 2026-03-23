Ya hay fecha para el juego pendiente entre Querétaro y FC Juárez

Redacción FOX Deportes

La Liga MX confirmó la reprogramación del partido entre Querétaro FC y FC Juárez, correspondiente al encuentro suspendido el pasado 22 de febrero. El duelo no pudo disputarse en su fecha original debido a cuestiones de seguridad tras hechos violentos registrados en México días antes. La decisión respondió a la necesidad de garantizar condiciones adecuadas para todos los involucrados.

El compromiso fue reprogramado en una fecha y horario poco habituales dentro del calendario del futbol mexicano. Se disputará el martes 7 de abril a las 16:00 horas, en un ajuste que buscó acomodarse tanto a la disponibilidad de los equipos como a las condiciones operativas. Este tipo de cambios no son comunes en la liga, pero forman parte de los protocolos ante situaciones extraordinarias.

Suspenden partido Gallos Blancos vs. Juárez La Liga MX confirmó que el duelo de la jornada 7 será reprogramado

Desde la suspensión inicial, tanto la liga como los clubes mantuvieron coordinación con autoridades para evaluar el momento adecuado para retomar el partido.

La prioridad fue asegurar un entorno controlado en el estadio y sus alrededores. La reprogramación también implicó ajustes logísticos para ambas instituciones, que tuvieron que adaptar su planificación deportiva.

En lo deportivo, el duelo mantiene su relevancia para Querétaro y FC Juárez dentro del torneo. Ambos equipos buscarán aprovechar la oportunidad de sumar puntos en un contexto distinto al originalmente previsto. La expectativa se mantiene entre sus aficionados, ahora con un horario inusual. La liga reiteró que continuará atenta a cualquier situación que pueda afectar el desarrollo normal de la competencia.