Publicación: domingo 22 de febrero de 2026

Héctor Cantú

Suspenden partido Gallos Blancos vs. Juárez

La Liga MX confirmó que el duelo de la jornada 7 será reprogramado

La Liga MX ha informado que el partido entre Gallos Blancos de Querétaro y Bravos de Ciudad Juárez, programado para realizarse en el Estadio La Corregidora, ha sido suspendido.

Debido a conflictos de seguridad que se viven en el país, la liga ha tomado la decisión de reprogramar el partido de la jornada 7, por lo que será reprogramado en fecha y hora.

Hasta el momento, la Liga MX no se ha pronunciado sobre las decisiones a tomar para los partidos de Pumas vs. Monterrey, que completa la jornada.

El partido femenil entre Chivas y Atlas y otros duelos de la Liga de Ascenso, también han sido reprogramados ante los hechos de violencia que se viven en diferentes puntos del país.

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS