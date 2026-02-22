Suspenden partido Gallos Blancos vs. Juárez

Héctor Cantú

La Liga MX ha informado que el partido entre Gallos Blancos de Querétaro y Bravos de Ciudad Juárez, programado para realizarse en el Estadio La Corregidora, ha sido suspendido.

Debido a conflictos de seguridad que se viven en el país, la liga ha tomado la decisión de reprogramar el partido de la jornada 7, por lo que será reprogramado en fecha y hora.

La Liga BBVA MX informa sobre el partido entre @Club_Queretaro y @fcjuarezoficial de la Jornada 7: pic.twitter.com/orgyTBhunl — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) February 22, 2026

Hasta el momento, la Liga MX no se ha pronunciado sobre las decisiones a tomar para los partidos de Pumas vs. Monterrey, que completa la jornada.

El partido femenil entre Chivas y Atlas y otros duelos de la Liga de Ascenso, también han sido reprogramados ante los hechos de violencia que se viven en diferentes puntos del país.