Chivas-América femenil, pospuesto por situaciones de seguridad

Hiram Marín

El partido entre Chivas Femenil y América Femenil fue pospuesto debido a situaciones de seguridad registradas en Guadalajara. La decisión fue comunicada por la Liga MX Femenil, que priorizó la integridad de jugadoras, cuerpos técnicos y aficionados. El encuentro estaba programado en el Estadio Akron. La nueva fecha será anunciada posteriormente.

De forma paralela, el duelo entre Tapatío y Tlaxcala, correspondiente a la Liga de Expansión MX, también fue reprogramado. Las autoridades del torneo señalaron la misma causa como motivo de la medida. El partido no se disputó en la fecha original. Se informará el nuevo horario en cuanto sea definido.

🚨 La Liga BBVA MX Femenil informa. 🚨 pic.twitter.com/FnBNN2xBH8 — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) February 22, 2026

Los organismos responsables coincidieron en que la modificación del calendario responde a criterios preventivos. Sin entrar en detalles, recalcaron que las condiciones no eran las adecuadas para llevar a cabo los encuentros. La comunicación oficial se dio de manera conjunta. El objetivo fue evitar cualquier riesgo innecesario.

La Liga BBVA Expansión MX informa: pic.twitter.com/2Ijqh0w0YI — Liga BBVA Expansión MX (@LigaMXExpansion) February 22, 2026

La jornada en Guadalajara quedó marcada por estas decisiones administrativas. Ambos torneos optaron por ajustar su programación ante el contexto existente. La reanudación de los partidos dependerá de que se garantice un entorno adecuado. Mientras tanto, los clubes permanecen atentos a los anuncios oficiales.