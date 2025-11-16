Tigres pasó de la pesadilla al rugido y sigue con vida

Hiram Marín

Tigres casi consuma la hazaña, todo parecía indicar que América se llevaría una cómoda ventaja al Estadio Universitario, sin embargo, vino la reacción épica, llegó el 3-3 y todo se definirá en el juego de vuelta.

Las Águilas se fueron adelante 3-0 durante el primer tiempo, por conducto de Irene Guerrero, Scarlett Camberos y Sarah Luebbert, lo que desató la alegría entre su afición en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Finaliza el primer capítulo de la Final. ¡Nos vemos el domingo para cerrar la serie 𝐄𝐍 𝐂𝐀𝐒𝐀, Incomparables! ¡Somos las que nunca se rinden, 𝐒𝐎𝐌𝐎𝐒 𝐋𝐀𝐒 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐔! 👊😎



Marcador @CEMEXMx.#SiempreContigo 👊#EstoEsTigresFemenil 🐯 — Club Tigres Femenil 🐯 (@TigresFemenil) November 21, 2025

Con ese 'colchón' parecía que la serie ya podría tomarse con cierta calma, pero Tigres tenía otro plan reservado. Aun con la gran ventaja, el partido estaba lejos de estar sentenciado.

En la segunda mitad, Tigres reaccionó con furia. Thembi Kgatlana recortó distancias con un gol que encendió la esperanza, y a partir de ahí el equipo universitario comenzó a morder en cada jugada.

La intensidad de las 'Amazona's creció y el América pareció perder algo de aire, desconcertado por la presión renovada. Era como si Tigres despertara de un letargo profundo.

La explosión definitiva llegó con el 3-2, un momento de jerarquía que confirmó que la remontada no era solo un sueño.

El equipo de Nuevo León se adueñó del tiempo, imponiendo un ritmo agresivo, sostenido por pases precisos, recuperación alta y profundidad en sus ataques.

😮‍💨🔝 ¡La velocidad, el encare y la 𝐆𝐑𝐀𝐍 definición de Thembi para anotar el segundo de las Amazonas! pic.twitter.com/K77gayKGdC — Club Tigres Femenil 🐯 (@TigresFemenil) November 21, 2025

Y, en un cierre con todo por decidir, Jheniffer Da Silva de cabeza puso el empate para sellar una valerosa reacción.

Ese 3-3 tiene sabor a casi heroico para Tigres, porque borró una desventaja letal y dejó la serie completamente abierta.

El marcador demuestra carácter y fe, dos rasgos que Tigres suele mostrar en instancias cruciales. Ahora, todo se definirá en el Estadio Universitario, donde Las 'Amazonas' llevan ventaja moral y motivación de sobra para dar vuelta la final.