Tigres y América jugarán la final del futbol femenil

Héctor Cantú

Por cuarta ocasión en la historia del futbol mexicano femenil, Tigres y América jugarán el partido por el título en la edición Apertura 2025.

Las Amazonas lograron su pase al partido decisivo luego de superar en las semifinales a Cruz Azul, mientras que las Águilas del América lo hicieron luego de superar 4-0 en el marcador global a las Chivas del Guadalajara.

Tanto América como Tigres perdieron la última final que disputaron. Las Amazonas un año atrás cuando fueron superadas por Rayadas; América, en el último torneo luego de perder ante las Tuzas en el juego decisivo.

La última ocasión que ambos equipos se enfrentaron en un partido por el título data del Clausura 2023, cuando Tigres se impuso por 3-0 en el duelo final.

⏱️ 75' | Superpoderosas, un mismo sueño. 💙💛

⚽️ América 2 vs. 0 Chivas pic.twitter.com/S9afMp4dJ2 — Club América Femenil (@AmericaFemenil) November 17, 2025

El cuadro felino es, hasta el momento, el máximo ganador en la historia del futbol mexicano femenil, con 6 campeonatos en 10 finales disputadas, mientras que América buscará su tercer título en la que será su séptima final de su historia