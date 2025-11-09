América tiene a Chivas contra las cuerdas en las semifinales de la Liga MX femenil

Redacción FOX Deportes

En una noche de Clásico Nacional, América dio el primer paso hacia la final al imponerse 2-0 como visitante en la semifinal de ida.

Scarlett Camberos abrió el marcador temprano para las Águilas, y en la segunda mitad Kim Rodríguez firmó el segundo tanto que amplió la ventaja.

El triunfo permite a América viajar a casa con una cómoda renta y la confianza intacta de cara al juego de vuelta. Chivas intentó reaccionar, pero no pudo superar la defensa azulcrema ni quebrar su muralla en el Akron.

El partido arrancó con alta intensidad, ambos equipos conscientes de lo que estaba en juego y la historia que representaba. Camberos apareció con calidad al minuto 3 para colocar el 1-0, luego de una combinación colectiva que desarmó el bloque rojiblanco.

A lo largo del primer tiempo, América dominó la posesión y generó más ocasiones, mientras Chivas se vio obligada a replegarse.

En la segunda mitad, Chivas buscó variantes ofensivas para acortar la distancia, pero América se mantuvo ordenado y eficaz.

Fue en el minuto 58 cuando Kim Rodríguez aprovechó un cabezazo peinado previo y definió con frialdad para el 2-0. El marcador obligará a las rojiblancas a salir al frente en el partido de vuelta, lo cual podría dejar espacios para que las visitantes sentencien la serie.

Con este resultado, América asume la ventaja pero sabe que no puede relajarse: la final aún está abierta. Chivas, por su parte, tendrá que visitar la capital con urgencia de gol y trabajo defensivo reforzado.

El desenlace de la llave promete emociones, pues la renta amerita cuidado y estrategia por parte de las Águilas, y el orgullo jugará fuerte para las rojiblancas.