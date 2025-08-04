Chivas femenil le puso drama y rescató el empate

Hiram Marín

A diferencia de lo que ocurre con el equipo varonil, en la Liga MX Femenil Chivas lleva un buen paso. Este viernes el 'Rebaño' rescató un valioso empate en casa 1-1 ante Cruz Azul, en un dueño tenso y muy disputado.

La Máquina estuvo prácticamente todo el partido arriba. Apenas al minuto de juego Aerial Chavarin aprovechó un error defensivo y marcó el 1-0, lo que llevó a Chivas a remar contracorriente.

Cruz Azul en contraste,se asentó bien en la defensa y poco a poco se adueñó del terreno de juego, sin embargo las fallas fueron constantes, pero sin duda alguna hay que destacar el accionar de la guardameta Alejandría Godínez, quien detuvo casi todo lo que le mandó Chivas.

Guadalajara falló un penal por parte de Alicia Cervantes, pero posteriormente, ya en tiempo de compensación, fue la propia Cervantes quien logró el gol del empate que fue festejado en grande, pues todo parecía perdido.

El empate pone a Chivas con 10 puntos en 5 partidos, lo cual tiene a las Rojiblancas en los primeros lugares de la tabla, mientras que las cruzazulinas apenas suman 4 puntos y sufren para salir del fondo de la clasificación.