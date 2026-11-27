Enrique Gómez

De verdad Joel Huiqui piensa que el Cruz Azul se quedó corto en el partido de ida por los cuartos de final contra León pese a que el 4-0 de visitante invita a pensar que dio un partido perfecto.

Tras la victoria que obliga al equipo rival a ganar por cinco para revertir la eliminatoria, el entrenador insistió que La Máquina aún puede dar más y espera aprovechar estos días para trabajar ciertos imperfectos que detectó en el partido de ida en Guanajuato, un claro mensaje de que no habrá excesos de confianza ni un ambiente de festejo previo al duelo en el Estadio Banorte.

“La ventaja no marca el destino. Tenemos que analizar qué hicimos bien, qué hicimos mal y en qué podemos mejorar. El equipo está para más. Estuvimos cerca, pero no creo que haya sido perfecto y no hay que caer en confianza; el planteamiento será similar”, aseguró el estratega.

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“Depende mucho lo que hagamos nosotros, tenemos una madurez diferente, el equipo está para más. La gran ventaja es que tenemos buenos jugadores en todas las posiciones. Esperemos cerrar mucho mejor en casa para ser dignos merecedores de la semifinal”, reiteró el técnico mexicano.

Huiqui también explicó por qué eligió un horario tan atípico para jugar en domingo y se comprometió a emitir justificantes para que el público pueda abarrotar el Estadio Banorte y que el resto de la afición pueda seguir al equipo pese a que el duelo acabará bastante tarde.

“Decidimos jugar a las 9 de la noche para la recuperación de los jugadores. Si llegan tarde el lunes a la escuela, podemos hacer un justificante de Nación Azul. Ojalá podamos llenar el estadio y nos puedan acompañar para buscar la semifinal”, sentenció el entrenador.

Cruz Azul, campeón vigente del futbol mexicano, fue el único visitante que ganó en la ida de los cuartos de final y el que parece mejor encaminado para avanzar a las semifinales del Apertura 2026.