Joel Huiqui, orgulloso de ser el técnico oficial del Cruz Azul

Redacción FOX Deportes

La única manera en que Joel Huiqui podía quedarse al frente del Cruz Azul era siendo campeón. Esa condición que puso el presidente del club Víctor Velásquez antes de la final ante Pumas fue muy cuestionada, pero el entrenador respondió ganando el décimo título y tuvieron que cumplirle.

En aquel entonces, muchos criticaron que el proyecto deportivo del equipo fuera tan improvisado para depender de un solo resultado, pero tras el gran manejo de grupo que tuvo el técnico mexicano de 43 años, nadie dudaría que, en este momento, es la persona ideal para asumir las riendas del equipo.

¡POR FIN ES OFICIAL! 🤩🚂⚽



Joel Huiqui asegura que el día de hoy, por fin se la cree que es el entrenador de Cruz Azul después de muchos años de trabajo buscando este objetivo pic.twitter.com/RtMpdA3QgB — Claro Sports (@ClaroSports) July 8, 2026

Así, la promesa que se hizo hace casi tres meses se validó este mismo día, pues el club acaba de anunciar la renovación de Huiqui, quien firmó un contrato a largo plazo (tres años) con la institución y se hará cargo de la configuración de la plantilla para la próxima temporada.

El sinaloense, quien solo necesito siete partidos para hacer campeón a Cruz Azul (pues llegó como interino tras el extraño despido de Nicolás Larcamón en las últimas fechas del torneo pasado) dirigirá su primer torneo como entrenador oficial y su presentación será el viernes 17 de julio contra el Atlético de San Luis, por la Jornada 1 del Apertura 2026.