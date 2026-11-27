Hiram Marín

Cruz Azul firmó una contundente exhibición fal imponerse 4-0 como visitante sobre León en el partido de ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026 y demostró por qué es el vigente campeón del futbol mexicano.

Bajo una intensa lluvia en el Estadio León, el conjunto cementero impuso su jerarquía desde el arranque y abrió el marcador al minuto 7 , tras revisión del VAR, mediante un disparo de José Paradela, antes de que Nicolás Ibáñez ampliara la ventaja al 29' con un remate desviado en la zaga esmeralda.

NOS LLEVAMOS LA VENTAJA DE GUANAJUATO.



A SELLAR EL PASE A SEMIS EL DOMINGO DE VUELTA EN CASA.



ESTO ES CRUZ AZUL ? pic.twitter.com/uqkq4PVMx4 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) November 27, 2026

En el complemento, La Máquina mantuvo el control y liquidó el compromiso en la recta final con una actuación colectiva y ofensiva de altísimo nivel. José Paradela firmó su doblete al minuto 65 tras una jugada con Agustín Palavecino, y apenas siete minutos después, al 72', Gabriel ‘Toro’ Fernández , recién ingresado de cambio al 64’, sentenció el 4-0 tras aprovechar un rebote frente al arquero Óscar García.

¿CRUZ AZUL LIQUIDÓ LA LOS CUARTOS?



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La escuadra visitante mostró contundencia y solvencia defensiva en una cancha pesada por la lluvia, respaldada por el arquero Andrés Gudiño cuando León intentó descontar en la primera mitad y en el cierre del segundo tiempo con un paradón de alto nivel.

Con esta goleada a domicilio en la ida, el campeón toma una ventaja que parece definitiva y perfila su clasificación rumbo a las semifinales antes de recibir el partido de vuelta en el Estadio Azteca. León queda contra las cuerdas y obligado a buscar una hazaña fuera de casa.