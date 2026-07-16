Xolos despertó a tiempo y le dio un golpe firme a Tigres

Hiram Marín

El Estadio Caliente vibró en la primera jornada del Apertura 2026 y vio a Tijuana imponer condiciones. Los Xolos, en esta ocasión vestidos a la mexicana, hicieron valer su localía frente a unos Tigres incómodos en la cancha.

La afición impulsó desde el inicio a una jauría hambrienta de triunfo en casa. El dominio territorial rindió frutos ante la propuesta ofensiva del conjunto local.

La pizarra se inauguró al minuto 32 cuando Ramiro Árciga mandó el balón a las redes. Antes del descanso, Rodrigo Aguirre vio la tarjeta roja tras una revisión del VAR por haberse tapado la boca durante una confrotación. El delantero fue sujeto de la ley Prestianni, dejando a su equipo con un hombre menos, la visita se vio obligada a replantear toda su estrategia.

A pesar de la inferioridad, Jonathan Herrera empató el partido al minuto 56' . Sin embargo, el desgaste físico terminó pasándfactura al cuadro de Nuevo León. La resistencia felina se desmoronó ante la incesante presión de los Xolos en ataque. El tramo definitivo del cotejo se tiñó completamente con la intensidad fronteriza.

Se les advirtió... la ley Prestianni llegó a la Liga MX Rodrigo 'Búfalo' Aguirre de Tigres fue expulsado por taparse la boca durante confrontación

El marroquí Mourad El Ghezouani selló el triunfo 3-1 con goles al 96' y 98'. Desde la tribuna, el ausente Gilberto Mora vivió intensamente cada jugada del encuentro. El joven canterano no jugó pero recibió una gran ovación de los aficionados. Tijuana sumó sus primeros tres puntos del torneo ante un público totalmente entregado.