Héctor Cantú
Gil Mora no irá a Europa; renovó contrato con Xolos de Tijuana
El jugador más joven del Mundial 2026 seguirá en la Liga MX
Gilberto Mora, el jugador más joven de la próxima Copa del Mundo no irá al futbol europeo como se había consignado meses atrás.
El futbolista ha firmado una renovación de contrato con Xolos de Tijuana, por lo que se mantendrá en la Liga MX a menos que algún equipo logre negociar un préstamo.
La noticia se da a menos de 48 horas de que Mora juegue su primer Mundial en su carrera con apenas 17 años.
“Estoy agradecido al Tijuana. Este club me ha ayudado muchísimo a crecer como jugador y como persona; esto me motiva más a seguir trabajando duro y mejorando cada día. Ahora mi foco está en ayudar al equipo y dar todo por México en la Copa del Mundo”, dijo Mora, quien es uno de los puntales de equipo de Javier Aguirre.
La renovación de Mora, quien apareció firmando su contrato con la indumentaria del equipo de la Jauría, será por tres años, con lo que su futuro en otras latitudes se vislumbra a muy largo plazo.
Ahora, Gilberto Mora portará la camiseta número 10, y dejará atrás el 19 con el que había jugado.
Gilberto se perfila para ser titular en el XI de Javier Aguirre con el que México debutará en la Copa del Mundo donde enfrentará a Sudáfrica, tal y como sucedió en la edición de 2010.
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