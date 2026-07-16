Se les advirtió... la ley Prestianni llegó a la Liga MX

Hiram Marín

No es una exageración, antes del Mundial se advirtió que para evitar lo sucedido entre Luca Prestianni y Vinícius Jr., si en una situación de conflicto un jugador se tapaba la boca sería una tarjeta roja inmediata, durante la Copa del Mundo ocurrió dos veces y este jueves llegó a la Liga MX.

Casi al final del primer tiempo, luego de una serie de empujones, el uruguayo Rodrigo Aguirre de Tigres se hizo de palabras con Alejandro Gómez de Xolos, sin embargo, el 'Búfalo' se tapó la boca.

¡ROJA PARA AGUIRRE!🔴



El “Búfalo” se tapó la boca en una situación de conflicto y el silbante lo expulsó del partido.@Xolos 🐕 1-0 🐯 @TigresOficial #LigaMX 🇲🇽 pic.twitter.com/7Q642AGNDy — FOX (@somos_FOX) July 17, 2026

De inmediato los jugadores de Tijuana le mencionaron el hecho al árbitro Ismael López Peñuelas, quien se dirigió al VAR y de inmediato le otorgó la roja directa al delantero felino.

El precedente está marcado y seguramente los jugadores de la Liga MX lo pensarán más de dos veces antes de taparse la boca para discutir.