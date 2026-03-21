Victoria insuperable de las Chivas en el 'Gigante de Acero'

Enrique Gómez

De la manera más dramática posible, Chivas defendió su liderato en el Clausura 2026.

El Guadalajara venció 3-2 al Monterrey, pero vaya cierre de locura el que se vivió en el Estadio BBVA con todo y penal atajado de Raúl Rangel, para muchos, el favorito para jugar el Mundial con México.

· A los 55 minutos, Chivas iba ganando 3-0

· Al 88’ Uros Durdevic descontó y al 90’+3 Ricardo Chávez puso el 3-2

· Después, se sancionó un penal a favor de Rayados por una mano

· Al 90’+8, el portero ‘Tala’ Rangel atajó el penal de ‘Djuka’

¡Van 10 'hormigazos'! Armando González se luce en el 'Gigante de Acero'

Lo que parecía una goleada fácil a nombre del mejor equipo del futbol mexicano en este 2026, se convirtió en un empate cantado y después, en una victoria épica para el visitante. Todos esos acontecimientos, con su respectiva descarga sentimental, se vivió en el duelo de esta Jornada 12.

Así fueron los goles de este encuentro celebrado en el ‘Gigante de Acero’:

· 0-1 (18’): Armando González recibió solo de cara al área grande y definió a primer palo

· 0-2 (44’): Pared accidentada y golazo de José Castillo, desde fuera, a la base del poste

· 0-3 (55’): Golazo de Bryan González; tiro desde fuera del área que estalló en el ángulo

· 1-3 (88’): Diagonal retrasada y resolución de primera de ‘Djuka’ hacia el poste más lejano

· 2-3 (90’+3): Centro larguísimo por izquierda y Ricardo Chávez pateó en el área chica

Y justo cuando parecía que Rayados salvaba un empate pese a que los 85 minutos lo estaba perdiendo 3-0, el exjugador del Atlas cobró el penal hacia su derecha y el portero del ‘Rebaño’ atajó fácil.

Los goles del Monterrey terminaron por sazonar la victoria de Chivas e irónicamente, de hacer más dolorosa la derrota del equipo local, que ya parecía resignado a la derrota, pero en vez de eso, llevó su dolor al límite con un penal fallado en la última jugada del partido.

Por un par de semanas más y hasta que se reanude el torneo después de la Fecha FIFA, las Chivas se verán en la cima de la tabla de posiciones y después de 12 jornadas, ya tienen 30 puntos.