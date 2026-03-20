Chivas, mejor que Monterrey incluso en calidad de plantilla

Enrique Gómez

Después de 11 jornadas, Chivas es el mejor equipo del torneo. El conjunto rojiblanco recién recuperó la cima del campeonato y piensa defenderla de visitante contra un Monterrey que no da garantías.

El club regiomontano deambula en zona de eliminación de cara al último tercio del campeonato, algo muy decepcionante considerando el equipo estelar que ha armado; en tanto, después de tanto esperar e ir construyendo parece que el Guadalajara al fin tiene un equipo competitivo para pensar en llegar lejos en la Liguilla del futbol mexicano.

Chivas, el equipo en mejor momento y con más puntos en el certamen, buscará mantenerse en el primer lugar de la tabla frente a un club de gran inversión, pero que no está pasando por su mejor momento: