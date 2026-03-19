Cruz Azul, con un rival más a modo que Chivas en esta Jornada 12

Redacción FOX Deportes

La Liga MX se sacudió con el partido pendiente entre León y Chivas, flamante líder del Clausura 2026 y que en esta Jornada 12 buscará defender su liderato frente al equipo ‘decepción’ en lo que va del año.

Pero mientras el Guadalajara tendrá un duro reto contra Rayados, el Cruz Azul buscará meter presión para recuperar la cima que perdió hace unas horas y ciertamente parece que tiene un rival más a modo para lograrlo, pues enfrenta al Mazatlán, dueño de la peor plantilla de México según Transfermarkt.

Aunque, honestamente, el duelo que se roba la atención en esta fecha es el Pumas-América.

Aquí todos los horarios y las grandes historias para los duelos de este fon de semana: