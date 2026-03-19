Chivas retomó el liderato de la Liga MX, pero ¿cuánto le durará?

EFE

El líder Chivas intentará confirmar su buen momento ante un Monterrey diezmado por las lesiones en la Jornada 12 del Clausura 2026.

Este sábado, el Guadalajara, que tiene, junto con el Cruz Azul, la mejor ofensiva del torneo, sale como favorito para vencer en su visita al Monterrey, que tiene en duda la participación del español Sergio Canales y el argentino Lucas Ocampos por molestias musculares.

El equipo de Gabriel Milito cuenta con el delantero Armando 'Hormiga' González (por primera vez convovad), como un arma que se ha convertido en una pesadilla para las defensas rivales.

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Milito, estratega del equipo más popular del país, el único que juega sólo con futbolistas mexicanos, tiene a su conjunto como base de la selección nacional gracias a su juego dinámico y ofensivo.

El Monterrey tendrá que recomponer su ánimo y funcionamiento luego de que a media semana fuera eliminado en los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf. En el torneo local marcha en la novena posición.

La llegada al banquillo del argentino Nicolás Sánchez, en sustitución del español Domenec Torrent, no ha despertado al equipo, que además de Canales y Ocampos cuenta entre sus lesionados a Oliver Torres, Erick Aguirre y al colombiano Stefan Medina, entre otros.