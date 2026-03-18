Chivas golea sin piedad a Leon y 'asalta' el superliderato de la Liga MX

Héctor Cantú

Las Chivas del Guadalajara se han convertido en el nuevo superlíder del futbol mexicano luego de vapulear por 5-0 a los Panzas Verdes de León.

En partido pendiente, el Rebaño ha alcanzado su novena victoria, convirtiéndose así en el equipo con más triunfos en las 11 jornadas que se han disputado hasta el momento, quedando a un punto de Cruz Azul, su más cercano perseguidor.

Lo que vivió el Rerbaño fue una auténtica cátedra al equipo visitante que durante la primera mitad había competido sobre el césped del Estadio Akron.

Un golazo de Brian Gutiérrez abrió la llave de los goles para un equipo que fue amplio dominador sobre la cancha en un partido en el que consiguió 15 disparos a puerta contraria.

Diez minutos después, Santiago Sandoval, encontró las redes para marcar el segundo tanto del equipo rojiblanco, dejando en la lona al León.

Si las cosas ya estaban muy complicadas para los esmeraldas, la expulsión al minuto 61 de Jordi Cortizo complicó aún más el panorama para los comandados por Javier Gandolfi.

Con la superioridad numérica en la cancha, el equipo tapatío, en lugar de bajar sus revoluciones, las aumentó. Así encontró los tres goles que redondearon la goleada.

Primero, con el penal bien ejecutado por Armando ‘Hormiga’ González, quien sigue sumando argumentos para ser el delantero de México en la Copa del Mundo.

Después, con los tantos en tiempo suplementario de Ángel Sepúlveda y de Hugo Camberos que redondearon una noche fantástica para los comandados por Gabriel Milito.

Ahora, Chivas tendrá dos exámenes por demás complicados, donde pondrá en juego su etiqueta de superlíder. Primero, al enfrentar de visitante a Rayados de Monterrey y después, para medirse a unos Pumas que no quitan el dedo del renglón de pelear por e liderato del futbol mexicano.