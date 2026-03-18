Multan a Efraín Juárez por señas obscenas y groserías a la tribuna

Enrique Gómez

Esos gestos incómodos que lanzó hacia la tribuna y las groserías que estuvo repitiendo tuvieron sus consecuencias. Efraín Juárez acaba de ser multado por la Comisión Disciplinaria.

El técnico de Pumas recibió una sanción económica por sus expresiones a las gradas del Estadio Olímpico Universitario, luego de que su equipo empatara en casa contra el Cruz Azul.

De acuerdo con la prensa local, Juárez deberá pagar alrededor de 350 mil pesos (unos 20 mil dólares) por las señas obscenas que hizo al término del encuentro por la jornada pasada, donde además fue grabado diciendo: “aquí enfrente hay huevos, hijos de puta, aquí hay huevos”, mientras se ponía ambas manos debajo de la entrepierna. Por si fuera poco, el técnico repitió algo similar en la conferencia.

🚨 ¡MULTA DE 351 MIL PESOS!



Efraín Juárez es sancionado por la FMF tras su festejo ante Cruz Azul. ⚽️💸 La Comisión Disciplinaria calificó su conducta como antideportiva e irrespetuosa.



¡Un castigo histórico! 🐾🚫 #Pumas #LigaMX #Sanción pic.twitter.com/TD3VikszGj — En Perspectiva (@enperspectiv4) March 18, 2026

Más allá de su comportamiento y las expresiones cancelables que ya le han causado otras sanciones en la Liga MX, el entrenador mexicano tiene a Pumas compitiendo en los cinco primeros lugares con 20 puntos, el último ganado pese a ir dos goles abajo ante La Máquina y quedarse con un jugador menos.

El castigo solo quedó ahí, en el bolsillo del entrenador, pero al menos estará en la cancha para alentar a su equipo en el clásico capitalino contra el América, el duelo más esperado por la afición universitaria.

Tras dos torneos consecutivos quedando eliminado en la repechaje, Universidad parece ir bien encaminado a clasificar a la Liguilla y eso quiere decir que la táctica de Efraín Juárez y la forma de motivar a sus jugadores está funcionado, más allá de que sus formas no se ajusten a los valores de la liga.