¿Qué puede salir mal? América recibe al peor equipo de la MLS y arriba en el global

EFE

El América del entrenador recibirá al Philadelphia Union de la MLS, al que venció por 0-1 la semana pasada y al que tratará de eliminar para acceder a los cuartos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF.

Con un gol del brasileño Raphael Veiga, los azulcremas de Jardine tomaron una ventaja que ahora saldrán a confirmar como locales en su estadio, a 2.240 sobre el nivel del mar.

Las Águilas han recuperado terreno en el Clausura, en el cual aparecen séptimos. El equipo ha tenido altibajos en su ataque, el úndecimo del campeonato.

Philadelphia está obligado a hacer goles y una buena opción será que el América lo espere para contraatacar.

Juntando títulos de Liga MX y CONCACAF, ¿quiénes son los más grandes?

Alejandro Zendejas, el brasileño Raphael Veiga y el uruguayo Brian Rodríguez serán figuras claves en la ofensiva del cuadro mexicano, que está empatado con el Cruz Azul como máximos ganadores de títulos en CONCACAF, ambos con siete coronas.

Con cuatro derrotas en cuatro salidas, el Union es el peor equipo de la MLS y este miércoles saldrá a buscar un triunfo que inicie el camino de regreso a los buenos resultados.

El ganador de la serie jugará en cuartos de final contra el mejor entre el Inter Miami del argentino Lionel Messi y el Nashville, serie empatada sin goles, que se decidirá también mañana en Miami.